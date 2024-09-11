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Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek

Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 12:57, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:58
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Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) "Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı"nı, internet sitesinde görüşe açtı.

Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında yer alıyor.

Mevcut uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Taslağa göre, konut kiralarında söz konusu sınır kaldırılıyor ve tüm ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Kiracılara da ceza kesilebilecek

Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmıştı.

Taslağa göre, bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Mevcut durumda bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyor.

Kiracı, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Öte yandan bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarılıyor.

"Amaç, kayıt dışılığı tamamen ortadan kaldırmak"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, yaptığı değerlendirmede, tebliğ taslağının bazı zorunluluklar getirdiğini söyledi.

Söz konusu zorunlulukların, kiracılar açısından olumlu olacağını belirten Akçam, şunları kaydetti:

"Çünkü kiracılar her şeyi resmi rakam üzerinden gönderdikleri zaman, hem mal sahibinin ödeyeceği kira gelirlerinin vergileri açısından hem kira artışlarının çok afaki olmaması gibi problemlerin de çözülmesi için destek olacak. Çünkü yakın zamanda da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey açıkladı. E-kontrat sistemi hayata geçecek. Bu da bununla entegre olduğu zaman, yani kira gelirlerinin tespiti yapıldığında, gözden kaçan hiçbir şey olmayacak. Amaç, kayıt dışılığı tamamen ortadan kaldırmak."

Akçam, düzenlemeyi desteklediklerini ifade ederek, cezaların kiracıyı kapsayacak şekilde genişletilmesinin "sahte kontrat" dedikleri durumun önüne geçeceğine dikkati çekti.

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