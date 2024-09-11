MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı 'Bir ülküye adanmış ömrün anlatılmamış hikayesi' adıyla kitaplaşıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 13:09, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:10
Partinin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Devlet Bahçeli'nin hayatının kitap olacağı açıklandı.
Paylaşımda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürme" sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.