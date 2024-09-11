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Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor

Tüketici ve işletmeler için yeni bir taslak hazırlandı. Buna göre, elden ödemelerde 7 bin liranın aşılması durumunda banka veya aracı finansal kurumları kullanma zorunluluğu olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 23:45, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:55
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Ödemelerle ilgili yeni bir dönem başlıyor. Bunun başını ise elden kira ödemeleri çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kirayı elden ödeyenler için harekete geçti ve ceza uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı konuya dair de yeni bir taslak hazırladı.

2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile getirilen banka üzerinden ödeme zorunluluğuna ilişkin uygulamaya açıklık getirmek üzere hazırlanan taslağın detayları netleşti.

Uzun süren çalışmaların sonunda hazırlanan taslağa göre, elden ödenen her ay için ceza söz konusu olacak.

Ay itibarıyla kiranın yüzde 10'luk kısmına göre hesaplanan tutar 5 bin liralık özel usulsüzlük cezasının altında kalırsa 5 bin liralık ceza uygulanacak.

Ancak bu uygulama sadece kira ödemeleri için olmayacak.

Tüketiciler ve işletmeler için 7 bin liranın üzerindeki ödemelerde banka veya aracı finansal kurumları kullanma zorunluluğu getirilecek.

PTT VEYA BANKA ZORUNLULUĞU

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, nihai tüketiciler de tevsik zorunluluğu kapsamına alınacak. Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilatlarında, banka, PTT veya aracı finansal kurumları kullanmaları zorunlu olacak.

Örneğin, kamu kurumunda memur olarak çalışan kişi, evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticaretiyle uğraşan bir firmadan 20 bin lira tutarında bir buzdolabı satın aldığında, tutar 7 bin lirayı aştığı için, bu işleme ait tahsilat ve ödemenin banka ve aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekecek.

NİHAİ TÜKETİCİYE EN AZ 5 BİN LİRA CEZA

Her türlü alışverişte 7 bin lirayı aşan ödemelerini finansal kuruluşlar kanalıyla yapmayanlara, bir başka ifadeyle elden yapanlara, nihai tüketici dahil her bir tespit için ödeme tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Nihai tüketiciye kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak.

Örneğin, spot mağazadan 10 bin liraya buzdolabı alan nihai tüketiciye, ödemenin elden yapıldığı tespit edildiğinde, ödeme tutarının yüzde 10'u asgari ceza tutarı olan 5 bin liranın altında kaldığından, 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Alışverişin 60 bin lira olması halindeyse 6 bin lira ceza kesilecek.

Nihai tüketicinin ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde, nihai tüketici adına özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

"VERGİ TABANI GENİŞLEYECEK"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu,

"Ödeme ve tahsilat işlemlerinin aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması kayıtlı ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Ekonomik aktiviteler vergi idareleri tarafından daha kolay takip edilecek ve dolayısıyla vergi tabanı genişleyecek.

" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin tevsik zorunluluğu getirdiğine işaret eden Kartaloğlu,

"Vatandaşlar da artık işletmelere yapacakları 7 bin lirayı aşan ödemelerde banka ve finansal aracı kuruluşlardan yaptığını ispat edecek. Mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları ödemeler ise zorunluluk kapsamında olmayacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ise ödeme veya tahsilat tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

" dedi.

Kartaloğlu, GİB'in hazırladığı taslağının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğuna, Birlik olarak düzenlemeyi olumlu bulduklarına işaret ederek, kayıt dışı ekonomiye yönelik çalışmaların vergide adaleti de güçlendireceğinin altını çizdi.

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