Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Hakkında Soruşturma Başlatıldı



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, devletin başmüfettişine hakaret ettiği ve onu hedef gösterdiği iddiasıyla Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma altında. Soruşturma, Arı'nın müfettişe yönelik söz ve davranışlarını inceliyor.

Başkan Arı'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Rasim Arı, "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimizde tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu." diyerek başmüfettişe hakaret etmişti.