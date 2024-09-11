EGM: Uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, bir sosyal medya platformunda paylaşılan uygunsuz görüntülerde yer alan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğunu tespit etti. Yapılan resmi açıklamada, M.A.'nın açığa alındığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 14:23, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:31
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülere hızlı bir şekilde müdahale etti.
Görüntülerde yer alan üniformalı kişinin Polis Memuru M.A. olduğu belirlenirken, memurun görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kamuoyuna yapılan açıklamada, olayın titizlikle incelendiği ve gerekli adımların atıldığı vurgulandı.