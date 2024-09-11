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Narin cinayetinde tutuklanan amca, muhtarlıktan uzaklaştırıldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan amcası Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı tarafından muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 15:46, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:03
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Narin cinayetinde tutuklanan amca, muhtarlıktan uzaklaştırıldı

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Son görüntüleri kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta saat 15.15'te güvenlik kamerasına yansıyan Narin ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin 19'uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, 8 Eylül'de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Narin Güran, en son üzerinde görüldüğü şahsi kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş halde saat 08.45 sıralarında ölü olarak bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tavşantepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU: ÖLÜM ŞEKLİ VE ZAMANI BELİRLENEMEDİ

Narin Güran'ın ön otopsi raporunda bulunduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

24 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcasının da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan E.G. olduğu belirtildi.

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Şüphelilerden, Narin Güran'ın cesedini amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine dereye gizlediğini itiraf eden sıvacı Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ABLASININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Narin Güran'ın 2009'da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yatalak ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin de soruşturma başlatıldı. Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, 2 Eylül'de tutuklanan Tavşantepe Mahalle Muhtarı Salim Güran Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe idare kurulu kararıyla, birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.

Bu arada, 23 şüphelinin jandarmadaki sorusunun sürdüğü, yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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