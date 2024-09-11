Gazze'de İsrail helikopteri düştü: 2 asker öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, ağır yaralı bir askerin tahliyesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine uçan UH-60 Black Hawk tipi helikopterin iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Yerel saatle 00.30 sıralarında meydana gelen kazada 37 ve 38 yaşlarındaki iki İsrail askerinin öldüğü, 7 askerin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili ön soruşturmada helikopterin vurulmadığı, olayın bir kaza olduğu ve alçak irtifadayken düştüğü kaydedildi. Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklama, helikopterin ağır hasar aldığı belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.