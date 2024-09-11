Tartıştığı kızını tabanca ile öldürdü

Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
Denklik davalarında Danıştay yolu
Denklik davalarında Danıştay yolu
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
Gram altında yeni zirve
Gram altında yeni zirve
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
EGM: Uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
EGM: Uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
7 bin lirayı aşan ödemelerde banka zorunluluğu
7 bin lirayı aşan ödemelerde banka zorunluluğu
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
Yatırım fonlarına akın var!
Yatırım fonlarına akın var!
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek
Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı kızını tabanca ile öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızını tabancayla vurarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 17:11, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:19
Yazdır
Tartıştığı kızını tabanca ile öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi kırsal Şatırhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail R. (55) isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartıştı. Baba, yaşanan tartışma sonrası evi terk etmek isteyen kızını tabanca ile vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 2 kurşun isabet eden Hatice R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Maktul, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası katil zanlısı baba gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber