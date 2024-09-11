Ayhan Bora Kaplan'dan sağ koluna 'anneni öldürürüm' tehdidi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 18'i tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın 15'inci celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, soruşturma evresinde görevli olan emniyet personelleri hakkında devam eden dava dosyasına ilişkin iddianamenin ve duruşma zabıtlarının mahkemeye geldiğini belirtti. Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'ın pazartesi günü cezaevinde sağ kolu olduğu belirtilen sanıklardan Fethi Koyuncu'yu, 'Anneni öldürürüm' diye tehdit ettiğine dair jandarma tarafından tutulan tutanağın da mahkemeye ulaştığını belirtti.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada sanık Fethi Koyuncu'nun etkin pişmanlıktan yararlanmak için mahkemeye dilekçe verdiğini söylemiş, Koyuncu ise "Karıştığım bir olay yok. Olsa yapacağım da yok" cevabını vererek dilekçe vermediğini iddia etmişti.

'EZİYET EDEREK İFADEMİ ALDILAR'

Sanık Mahmut Gökhan Çanga, savunmasında üzerine atılı suçları işlemediğini iddia ederek, "Benim buraya girmeme neden olan şey bilirkişi raporudur. Gökhan Karaca adlı adam dizleriyle üzerime çökerek, enseme basarak 'Anlat lan' dedi. Eziyet ederek ifade aldılar. Yarım saat dayak yedim ben" dedi.

Sanık Çanga, ölümü dosyaya şüpheli olarak giren Semih Arslan hakkında ise "Ben evime davet ettim, adam da intihar etmiş. Evde Semih Arslan esaret altında diyorlar, masanın üzerinde makas var, evin her yerinde Semih'in parmak izi var. Esaret altında olan birisinin parmak izinin mutfakta ne işi var? Ben tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Hasan Can Saraçoğlu, 12 aydır örgüt üyeliği suçundan tutuklu olduğunu belirterek, "2019 yılında basit bir vale olarak işe başladım. Kendi cebimden sigortamı yaptırdım. İşe otobüsle gidip geliyordum. Ben de valelik yapmaktan memnun değildim. Dış görünüşüm ve dövmelerimden dolayı iş bulamadım. Adım hiçbir yerde geçmiyor, suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı, duruşmayı yarın devam etmek üzere erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.