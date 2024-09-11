PKK'lı 2 terörist, Habur'daki Hudut Karakoluna teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 19:24, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:25
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."