5 aydır kayıptı, öldürülüp bir evin bahçesine gömülmüş

Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
Denklik davalarında Danıştay yolu
Denklik davalarında Danıştay yolu
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
7 bin lirayı aşan ödemelerde banka zorunluluğu
7 bin lirayı aşan ödemelerde banka zorunluluğu
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
Yatırım fonlarına akın var!
Yatırım fonlarına akın var!
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek
Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

5 aydır kayıptı, öldürülüp bir evin bahçesine gömülmüş

KONYA'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.'nin iddiaya göre Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 19:32, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:50
Yazdır
5 aydır kayıptı, öldürülüp bir evin bahçesine gömülmüş

Konya'da yaşayan Çiğdem E.'nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Çiğdem E.'nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu. Çiğdem E.'nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber