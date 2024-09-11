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Türkiye'de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8

Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8, 15-19 yaş aralığında eğitime katılım oranı ise yüzde 73 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 20:55, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:31
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Türkiye'de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8

Türk Eğitim Derneğinden (TED) yapılan açıklamaya göre, TED'in düşünce kuruluşu TEDMEM, OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim" raporundan Türkiye için öne çıkan verileri bir araya getirdi.

OECD'nin söz konusu raporları, ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin gidişatı çeşitli göstergeler üzerinden sayısal olarak ortaya koyuyor. "Bir Bakışta Eğitim" raporları, eğitim alanında dünyanın önemli ve güvenilir kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Açıklamaya göre, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 25-64 yaş aralığındaki her 2 yetişkinden birinin en fazla lise mezunu olduğu görülürken, 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 30'unun lise mezunu olmadığı dikkati çekti. 2016'da yüzde 45 olan lise mezunu dahi olmayanların oranı 2023'te yüzde 30'a geriledi.

Türkiye'de, en az bir ebeveyni üniversite mezunu olan 25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin yüzde 81'i, her iki ebeveyni de lise mezunu dahi olmayan 25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin yüzde 18'i üniversite mezunu.

Ülkede 18-24 yaş aralığındaki her 3 gençten biri (yüzde 31,1) ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 41,4 iken, erkeklerin oranı yüzde 21,4 oldu. OECD ortalamasında ise ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 14,4, erkeklerin oranı ise yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

- 3-5 yaş aralığındaki çocukların okul öncesi eğitime katılım oranı yüzde 48

Türkiye'de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8 oldu. 3-5 yaş aralığındaki çocukların okul öncesi eğitime katılım oranı 2014'ten 2022'ye kadar olan sürece kıyasla artarak yüzde 48'e ulaştı.

Türkiye'de 15-19 yaş aralığında eğitime katılım oranı yüzde 73 oldu. Bu yaş aralığında eğitime katılım oranının en düşük olduğu bölgeler yüzde 60,5 ile Kuzeydoğu Anadolu-Doğu ve yüzde 61,1 ile Güneydoğu Anadolu-Orta bölgeleri iken, en yüksek olduğu bölge yüzde 83,2 ile Kuzeydoğu Anadolu-Batı bölgesi oldu.

Türkiye'de ilköğretimden yükseköğretime kadar öğrenci başına yapılan yıllık harcama ortalama 5 bin 425 dolar olarak hesaplandı. Bu alanda OECD ülkeleri ortalaması 14 bin 209 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de öğretmen başına ilkokulda 18, ortaokulda 14 ve lisede 13 öğrenci düştü. Türkiye'de devlet okullarında ortalama sınıf mevcudu 24, özel okullarda 18 olarak gerçekleşti.

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