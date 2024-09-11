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Bolu'da çatısına yıldırım düşen apartmanda yangın çıktı

Bolu'da, yıldırım isabet etmesi nedeniyle çıkan yangında bir apartmanın çatısı zarar gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 21:58, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:04
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Bolu'da çatısına yıldırım düşen apartmanda yangın çıktı

Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

İtfaiyenin geç geldiğini ve yangına müdahalenin yetersiz olduğunu iddia eden apartman ve mahalle sakinleri ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için uzun süre çaba sarf etti.

Yıldırım düştüğü sırada söz konusu binada oldukları öğrenilen 3 kadın, kendilerini iyi hissetmediklerini söylemeleri üzerine ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

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