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Türkiye, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmayı kınadı

Dışişleri Bakanlığınca, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalanmasına ilişkin, "ABD ile GKRY arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 22:48, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:09
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Türkiye, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmayı kınadı

Bakanlık, ABD ile GKRY arasında savunma işbirliği yol haritası imzalanması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ile GKRY arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşlerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, KKTC makamlarının ortaya koyduğu "haklı tepkinin tümüyle desteklendiği" vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD makamlarınca, geçtiğimiz haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir. Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ana vatan ve garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir."

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında, uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için "hayati önem taşıdığına" işaret edilmişti.

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