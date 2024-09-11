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Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı

Türkiye genelinde pek çok kalemde yaşanan fiyat artışı huzurevlerine de yansıdı. Devlete ait huzurevlerininin fiyat tarifesi geçen aya oranla üç kattan fazla arttı. Devlete ait huzur evlerinin aylık fiyatı dokuz bin liranın üzerine çıktı. Artan maliyetlere dikkat çekiliyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 23:00, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 23:06
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Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı devlete ait huzurevlerinin aylık ücreti çift kişilik odada bir kişi için 3 bin 100 liradan, 9 bin 300 liraya çıktı. Tek kişilik odalardaysa fiyat 3 bin 500 liradan 10 bin 600 liraya yükseldi.

Bilim insanları Türkiye'nin dünyada en hızlı yaşlanan ikinci nüfus olduğuna dikkat çekiyor ve 2050 yılında her dört kişiden birinin yaşlı olacağını vurguluyor. Rakamlar huzurevlerinde kalan yaşı sayısının da giderek arttığını ve bakanlığa bağlı olanlarda doluluk oranlarının yüzde doksanın üzerine çıktığını gösteriyor.

"MAALİYETLER 30 BİN TL, 40 BİN TL"

Özel huzurevi işletmecisi Fikret Bayrak, "Bu insanların rutin, aylık tahlillerinin yapılması lazım, sürekli doktor kontrolü olması lazım, hemşireler tarafından vital takiplerinin yapılması lazım, ilaçlarının takip edilmesi lazım. Bunlar hepsi maliyet... Yani gıda fiyatlarının çok yüksek olduğu, sağlık giderlerinin çok yüksek olduğu bir ülkede bunları zaten çok cuzi maliyetlere elde etme şansına sahip değilsiniz.

Devlet huzur evleri ciddi şekilde sübvanse ediliyordu. Maliyetlerin 30 bin lira, kırk bin lira olduğu bir ülkede devlet bunlara üç bin liraya, beş bin liraya bakmaya çalışıyordu." diye konuştu.

KİMLER HUZUREVLERİNDEN YARARLANABİLİR

60 yaş üzeri bir kişinin devlete ait huzurevinde kalabilmesi için, kendi kendine bakabilmesi, akli sağlığının yerinde olması gibi şartlar da bulunuyor. Ailesiyle kendisinin geliri ve parası olmadığının tespit edilmesi durumunda da, yaşlı kişi devlete ait huzurevinde ücretsiz kalabiliyor.

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