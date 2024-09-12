12 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
Denklik davalarında Danıştay yolu
Denklik davalarında Danıştay yolu
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
Yatırım fonlarına akın var!
Yatırım fonlarına akın var!
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Ana sayfaHaberler Siyasi

12 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

12 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 00:03, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 00:06
Yazdır
12 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarnıç Köyü Camii Temel Atma Programı'na, ardından Bornova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İzmir/15.00/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısı açılış törenine katılacak, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek, yerel ve ulusal basınla buluşacak.

(Şanlıurfa/10.30-18.15)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda kaybettiği şehitlerin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

(Busan)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- TÜİK, 2024 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı araştırmasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(Taşkent)

2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Valiliğini ziyaret edecek, Düzce Üniversitesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi Kur'an Kursları Açılış Programı ile Kültür Mahallesi Kur'an Kursu, Fevzi Çakmak Mahallesi Cemil Dede Ayşe Nine Kur'an Kursu ve Şıralık Mahallesi Merkez Camii açılışlarına katılacak.

(Düzce/09.30-16.30)

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası mücadelesi tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son maçında Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak. Günün diğer maçında Kosova'dan KV Drita ile Bosna Hersek'ten Zok Igman karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/15.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımlarının mücadele ettiği 1. eleme turu, 23 Elazığ FK-12 Bingölspor ve Bozüyük Vitraspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Elazığ/13.30/Bilecik/16.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı maçıyla başlayacak.

(Bursa/17.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber