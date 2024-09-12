Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulvahap Seçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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