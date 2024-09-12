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Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü

19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bir çuvalın içinde bulunmuştu. Narin'in ablası da dahil olmak üzere üç çocuğun şüpheli bir şekilde öldüğü Tavşantepe Mahallesi için "Dehşet Köyü" tanımı yapılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:31
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Şimdilik katili 'faili meçhul' olan Narin Güran'ın kabri başında bir akrabasının yaktığı ağıt, olayların yaşandığı Tavşantepe köyünün üzerinde dehşetin gölgesini daha da artırdı.

Narin'in kabri başında gözyaşı döken bir akrabasının küçük kızın mezarını okşarken "Havin'ime de böyle kıydılar" diyerek ağıt yakması dikkatleri çekti.

Savcılık, Narin'in katledilmesinden sonra 5 yaşındayken merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ileri sürülen engelli ablası Tülin Güran'ın dosyasını yeniden açmıştı.

Narin Güran cinayetini soruşturan ve dosyayı genişleten savcılık, çocuk hastanesinden abla Tülin ile ilgili tüm tahlilleri, değerlendirmeleri ve tetkikleri talep etmişti. Üç çocuğun da şüpheli ölümünün yaşandığı Tavşantepe Mahallesi için "Dehşet köyü" tanımı yapıldı.

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