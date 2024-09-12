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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahminini paylaştı. Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde seyredecek. Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. İşte 12 Eylül illere göre hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 08:25, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:24
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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, 12 Eylül'e ilişkin hava durumunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

İl il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı ve Bursa'nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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