Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'nin tutuklanan müteahhidi Ali Babaoğlu, 5 Eylül'de hakim karşısına çıktı. İhmal suçlamalarını reddeden Babaoğlu, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiş. Enerji dalga boyunun içerisinde kalmış, ilk saniyede yıkılmış. Bugünkü yönetmelikle dahi şansı yoktu" dedi. 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu belirten sanık, depremin şiddetinin de 11 büyüklüğünde olduğunu savundu; Palmiye Sitesi'nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağladı. Ancak depremlerde Ali Babaoğlu'nun farklı mahallelerde inşa ettiği 5 apartmanın daha yıkıldığı ortaya çıktı.

TOPLAM 273 KİŞİ ÖLDÜ

Çöken binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Babaoğlu hakkında 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.