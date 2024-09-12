MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
'Bürokratik vesayete izin vermeyin'
'Bürokratik vesayete izin vermeyin'
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
Denklik davalarında Danıştay yolu
Denklik davalarında Danıştay yolu
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor

Estetik yaptırmak için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen insanlar ülkelerine dönerken havalimanında sorun yaşıyor. Bu konu, bir yıl önce TikTok fenomeni Joanne Prophet'in Türkiye'de havalimanında 6 polis tarafından bir saat sorguya çekildiğini bildirmesiyle kamuoyuna yansımıştı.

Haber Giriş : 12 Eylül 2024 08:59, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:17
Yazdır

Euronews'in haberine göre Avrupa'da estetik operasyonlara rağbet artarken, birçok kişi için pasaport kontrolünde sorunlar çıkabiliyor. Seyahat etmek, botoks ve dolgu gibi estetik operasyonlar yaptıran kişiler için birçok soruna dönüşebilir. Euronews'in haberine göre, bahse konu olay bir yıl önce TikTok fenomeni Joanne Prophet'in Türkiye'de altı havalimanı güvenlik görevlisi tarafından "yaklaşık bir saat" boyunca bir odada sorguya çekildiğini bildirmesiyle kamuoyuna yansımıştı. Bu olay, havalimanı güvenliğini, estetik ameliyat ve dolgu yaptırmadan önce çektirdiği pasaport fotoğrafının şu anki görünümüyle uyuşmadığını söylemesi üzerine gerçekleşmişti. Pasaport fotoğrafının çekilmesinden bu yana Joanne, göğüs implantları, diş kaplamaları, çene ve dudak dolgusu, burun estetiği ve yağ eritici enjeksiyonlar yaptırdı. Saçları da platin sarısından eklenti saçlarla uzun kül sarısına dönüştü. Manchester Havalimanı güvenlik görevlileri Joanne'e indiğinde, "Bu resmi değiştirmeniz gerekiyor çünkü size hiç benzemiyor ve muhtemelen bu yüzden sürekli sorguya çekiliyorsunuz" dedi. Pasaportunun süresi bir yıl sonra dolacak olmasına rağmen Joanne yeni bir pasaport için ödeme yapmak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

DOKTORUNUZ AÇIKLAMA YAZSIN

TikTok fenomeninin ifadesi, dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında benzer deneyimler yaşadıklarını bildiren ve çoğu kadın olan diğer yolcuların yorumlarını da tetikledi. TikTok'ta bir kadın "Türkiye'de pasaport kontrolündeki kameralar en ufak bir değişikliği yakalıyor. Sadece burnumu yaptırdım ve sürekli sorguladılar" yorumunu yaptı. Diğer yandan seyahat uzmanları konuyu doğrudan ele almaya başladı ve yolcuları uçağa binmeden önce dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Özellikle biyometrik teknoloji ve yüz tanımanın pasaport kontrolü için giderek daha fazla kullanıldığı günümüzde, yüzünüzdeki önemli değişiklikler kimliğinizle ilgili sorulara yol açabilir. Tatil sitesi Travel Republic'e göre, havaalanlarında yüz tanıma sorunları artık nispeten yaygın ve gecikmelere hatta iptallere neden olabiliyor. Seyahat uzmanı Karolina Turowska, yüzüne müdahale yapılan yolcuların mevcut görünümlerine benzeyen bir pasaport fotoğrafına sahip olmaları gerektiğini hatırlattı. Bununla beraber uzmanlar, yakın zamanda ameliyat olunduysa ve uçağa binilmesi gerekiyorsa, son çare olarak doktordan pasaport fotoğrafından neden farklı görünüldüğünü açıklayan bir not yazmasının talep edilebileceğini belirtiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber