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Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, fiş ya da fatura almayan tüketicilere yine yasa ile getirilen düzenlemeye göre 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Müşteriye fişsiz alışverişi bildirmek için 5 iş günü süre tanınıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 09:11, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:15
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Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat

Fiş kesmeyenlere katmerli ceza getiren Maliye, fişini almayan tüketici için de benzer uygulamaya gitmeye hazırlanıyor. Alışverişin ardından fiş almayan tüketiciye 5 bin lira ceza kesilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre nihai tüketici fiş vermeyen satıcıyı beş iş gününden önce İdare'ye bildirirse ceza almayacak. Hürriyet'in haberine göre, ancak 5 iş gününden sonra vergi dairesine bildirse dahi 5 bin liralık cezadan kurtulamayacak.

2 Ağustos 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile fiş, fatura kesmeyenlere kesilen ceza, yapılan tespite göre katmerli hale getirildi. Ayrıca fiş ve fatura almayan nihai tüketicilere de özel usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı hangi durumlarda cezanın nasıl uygulanacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağı ile uygulamaya açıklık getirdi. Yaptıkları alışverişin ardından fiş ya da fatura almayan tüketicilere yine yasa ile getirilen düzenlemeye göre 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Ancak bunun iki şartı var. Tüketici belge verilmediğini Gelir İdaresi Başkanlığı tespitinden önce ve belgenin düzenlenmesi gereken tarihten en geç 5 iş günü içersinde İdare'ye bildirirse ceza kesilmeyecek.

Vergi Cezalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağında konuya ilişkin örnekler verildi. Vergi mükellefi olan Kemal Bey, 9 Ağustos 2024 tarihinde çocuğuna oyuncak aldı. Ancak fişini almadığı tespit edildi. Bu durumda Kemal Bey'in bu alışverişinin mükellefiyeti ile ilgisi bulunmadığından, Kemal Bey'e 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Diğer taraftan satıcıya da özel usulsüzlük cezası kesilecek.

40 bin lira usulsüzlük cezası

Bir başka örnek de yapılan denetimde fiş alınmadığının tespit edilmesine yönelik verildi. 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimde nihai tüketici Hasan Bey'in yaptığı alışverişte (M) şirketinden fiş almadığı tespit edildi. Söz konusu tespite istinaden, nihai tüketici Hasan Bey'e 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca (M) şirketine hakkında yapılan tetkikte fişi düzenlememe yönünden bu denetim sonucunda yapılan tespitin bir takvim yılındaki dördüncü tespit olduğu anlaşıldı. Buna göre, mükellef adına 7524 sayılı yasada belirtilen cetvele göre 40 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.

5 iş gününe dikkat

Tebliğ taslağında tüketicilerin fiş almamaları halinde beş iş günü içinde bildirim yapmaları gerektiğine yönelik de bir örnek verildi. Nihai tüketici Nevzat Bey 14 Kasım 2024 tarihinde yaptığı alışverişte (O) şirketi tarafından kendisine fatura düzenlenmediğini 3 Aralık 2024 tarihinde vergi dairesine bildirdi. Bunun üzerine, 4 Aralık 2024 tarihinde mükellef nezdinde yoklama yapıldı ve söz konusu faturanın düzenlenmediği hususu teyit edildi. Buna göre, (O) şirketine özel usulsüzlük cezası kesilecek. Nihai tüketici Nevzat Bey adına ise fatura düzenlenmediğine ilişkin bildirimi faturanın düzenlenmesi gereken tarihi takip eden beş işgünü içerisinde yapmaması nedeniyle 5 bin lira tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

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