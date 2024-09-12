Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor

SORUMLULUK AİLEDE

Okullarda cep telefonu kullanımının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Hem ev hem okul içinde bu tarz yasaklar, çocuklar için haksız eleştiri olarak algılanıyor ama eğitim ortamında dikkatin dağılmaması, öğrencinin

anlatılan konuyla ilgilenmesi, öğretmenini dinlemesi, o ders işleme sürecinin verimliliğinin artması için cep telefonlarının sınıfa girmemesi gerekiyor" dedi.

Ders sırasında cep telefonu ile ilgilenen bir öğrencinin dersle ilgili problemi olduğunu söyleyen Kösegil, "Cep telefonu derse olan ilgiyi azaltıyor. Bu nedenle asıl ilgilenilmesi gereken öğrencinin neden derste telefon ile oynadığı. Öğretmenin, öğrencinin ilgisini nasıl çekebileceği üzerine yoğunlaşması da lazım. Dolayısıyla asıl çözülmesi gereken şey; öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde okula olan ilgilerinin artırılması, derslere olan ilgilerinin artırılması, dersleri anlayabilecekleri ve öğrene- bilecekleri şekilde aktarılması üzerine çalışma yapmaktır" şeklinde konuştu.

Okullarda alınan bu önlemlerin bağımlılıkla mücadele içinde önemli bir adım olduğunu söyleyen Kösegil, "Hiçbir öğrenci durduk yere teknoloji bağımlısı olmuyor. Aile içi iletişim oldukça önemli. Bu durumda ailelere görev düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Üretkenlik bağımlılığı azaltır

Okullarda telefon yasağının oldukça yerinde bir karar olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Rukiye Karaköse, "Okullar ve rehberlik servislerinin bu noktadaki destekleri çok kıymetli. Grup çalışmaları ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerine dair farkındalık kazanması sağlanmalı" dedi.