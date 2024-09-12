'Bürokratik vesayete izin vermeyin'
'Bürokratik vesayete izin vermeyin'
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
Denklik davalarında Danıştay yolu
Denklik davalarında Danıştay yolu
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde dere kenarında ölü olarak bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 09:51, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:57
Yazdır

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber