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Brent petrolün varil fiyatı 71,36 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 10:10, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:20
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Dün 70,82 dolara kadar yükselen ve günü 70,41 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,34 artarak 71,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 67,60 dolardan alıcı buldu.

Salı günü 70 doların altına düşerek yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesini kaydeden Brent petrolün varil fiyatı bugün toparlanma eğilimi gösterse de 80 doların altında seyretmeye devam ediyor.

Fiyatların yükselişinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı alması etkili oluyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı faiz kararına ilişkin öngörüler fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor.

Analistler bankanın bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakarken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bunun yanı sıra, dün gece ABD'de yaşanan şiddetli fırtınanın etkisiyle petrol üretiminin sekteye uğraması da fiyatların artışını destekliyor.

ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'nun dün yaptığı açıklamaya göre, Meksika Körfezi'ndeki mevcut petrol üretiminin yaklaşık yüzde 39'unun ve mevcut doğal gaz üretiminin de yaklaşık yüzde 49'unun sekteye uğradığı tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, pazartesi günü Meksika Körfezi'nde başlayan fırtınanın salı gecesi "kategori 1 kasırga"ya dönüştüğü ve dün ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına alabileceği aktarılmıştı.

Öte yandan, bugün ABD'de ham petrol stoklarının arttığına ilişkin verilerin ardından dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığı öngörülerinin güçlenmesi fiyatların artışını kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil artarak 419 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 71,46 ile 72,32 dolar aralığının direnç, 69,37 ile 68,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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