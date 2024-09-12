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Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek" derken, büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki olmadığı açıklamasını yaptı. Yılmaz, emeklilik sistemine yönelik değişiklik senaryolarına ilişkin de net konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 23:00, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 23:29
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Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, ekonomideki son duruma yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, son günlerde enflasyon ve büyümeye yönelik gündeme dair, bir çelişki olmadığını belirttiği değerlendirmelerinde, "Türkiye bir taraftan enflasyonu kademeli bir şekilde düşürürken diğer taraftan belli düzeyde bir büyümeyi sürdürmeyi başarıyor" dedi.

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Temel amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek"

"Anlık kararlarla hareket etmiyoruz. Ekonominin düşmanı belirsizliktir, siyasi veya politika belirsizlikler. Şanslı bir dönemdeyiz. Uzun sürecek seçimsiz bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu yılki OVP, geçen yılki programın devamı niteliğinde. Geçen yıl yaptığımız temel hedeflerimiz neyse güncellediğimizde de bu temel hedeflerimizi koruyoruz. Ancak tahminlerimizi, bütçe büyüklüklerimizi güncellemiş olduk. Temel amaçlarımız arasında birincisi OVP'nin amacı enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak. İkincisi büyüme. Üçüncüsü geçen yıl yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak, dördüncüsü ise kalıcı refah oluşturmak."

"Çelişki yok"

"Enflasyonu düşürürken kısa vadeli zorluklar yaşayabilirsiniz ama esas itibarıyla büyüme ve enflasyon arasında bir çelişki yok. Türkiye bir taraftan enflasyonu kademeli bir şekilde düşürürken diğer taraftan belli düzeyde bir büyümeyi sürdürmeyi başarıyor."

"Tüketim üzerinden değil üretim üzerinden büyüme hedefimiz var"

"Bir diğer önemli husus büyümenin kompozisyonu. Büyümeyi farklı şekillerde sağlamanız mümkün. Tüketim üzerinden de büyüyebilirsiniz. Bu daha enflasyonist bir ortam oluşturur. Üretim üzerinden de büyüyebilirsiniz. Bu ikinci kanal dezenflasyon politikasına destek olur. Bizim de tüketim üzerinden değil üretim üzerinden büyüme hedefimiz var."

"Ekonominin düşmanı belirsizliktir"

"Biz yaptığımız bütün politikalarda anlık kararlarla hareket etmiyoruz. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığımız gibi politika belirsizlikleri de ortadan kaldırmamız çok önemli.

4 amaç var. Birincisi enflasyonu düşürmek, ikincisi büyüme, üçüncüsü depremin yaralarını sarmak ve dördüncüsü ise kalıcı refahı sağlamak. OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak.

Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız. Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli.

Tarımı stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz."

"Türkiye düşük KKM ile karşı karşıya"

"Geçen yıl ortalarında 125-126 milyar dolardı, bugün 50 milyar doların altına geldi. Türkiye düşük KKM ile karşı karşıya.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda Türkiye'nin payını yüzde 1,5'e yükseltmek istiyoruz.

(Türkiye'nin kredi notunun artması) Not vermiş, vermemiş, onların bileceği şey. Biz riskleri azaltıp, bünyemizi sağlamlaştırıp yola devam edeceğiz."

"Sosyal güvenlik sistemimiz değişmeyecek"

"Sosyal güvenlik sistemimiz değişmeyecek. Esas şemsiyemiz o. İkame edici değil, tamamlayıcı adımlar atılacak.

Emeklilerimize yüzde 41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun 2 katı kadar artış sağladık. İmkanlar oluştukça yanlarında olmaya devam edeceğiz.

(Erken seçim) Seçimsiz dönemler altın kıymetinde bir dönem, fırsat penceresi. Bunu erken seçim söylemleriyle gölgelemeye çalışanlar ülkeye fayda getirmiyor."

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