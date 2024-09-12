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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 795 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 795 bin lira olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 17:17, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:18
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 795 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 724 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 797 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 2 milyon 795 bin lira oldu.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 455 milyon 999 bin 307,60 lira, işlem miktarı ise 524,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 464 milyon 589 bin 891,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.795.000,002.500,00
En Düşük2.724.000,002.496,38
En Yüksek2.797.900,002.568,00
Kapanış2.795.000,002.520,00
Ağırlıklı Ortalama2.784.555,752.542,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.455.999.307,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)524,26
Toplam İşlem Adedi30

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