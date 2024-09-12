Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9970 33,9980 33,9250 33,9260 Avro 37,4480 37,4490 37,5590 37,5600 Sterlin 44,2770 44,2890 44,3020 44,3180 İsviçre frangı 40,0990 40,1020 39,7180 39,7280 ANKARA ABD doları 33,9670 34,0470 33,8950 33,9750 Avro 37,4080 37,4880 37,5190 37,5990 Sterlin 44,2170 44,4270 44,2420 44,4520