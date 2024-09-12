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Engelli oğlunu tasarladığı özel sehpa ile sokak sokak gezdiriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Budak isimli fedakar baba, serebral palsi hastası olan 12 yaşındaki oğlunu mutlu etmek için kendi imkanlarıyla yaptığı ayakta durma sehpası ile onu mahalle mahalle gezdiriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 11:50, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:01
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Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Budak, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. 5 çocuk babası Aydın Budak, tüm zorluklara rağmen Ahmet'e gözü gibi bakarken, tüm zorluklara katlanarak çocuklarını ihmal etmedi. Demir doğrama işini yapan Budak, Ahmet'in yüzündeki sevinci görmek için kendi atölyesinde ona özel engelli ayakta durma sehpası yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla haftalarca uğraştığı ayakta durma sehpasını hazır hale getiren baba, oğlunu ayakta durabilecek şekilde gezdirmeye başladı.

Demir çubuklardan engelli ayakta durma sehpası

Ahmet'in mutluluğu için hayalini kurduğu engelli ayakta durma sehpasının önüne taktığı demir çubukla çekerek mahalle mahalle gezdiren fedakar babanın bu merhametli davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.

"Onun tek bir gülüşü bana yeter"

Fedakar baba Budak, oğlunun mutluluğu için hep hayalini kurduğu aracı yaptığını ve en sonunda oğlunu gezdirdiğini belirterek, "Onun tek bir gülüşü için haftalarca hayalini kurduğum aracı yaptım. Onu bu şekilde mutlu gördüm bu bana yeter. Serebral palsi hastası oğlumun normalde tekerlekli sandalyeleri var, onunla gezdiriyoruz fakat bir saat boyunca ayakta durması lazım ve onun için harekete geçtim. Her şekilde denedik, ayakta dururken hep ayaklarında ağrı oldu. Sonra onun o mutluluğu, o gülüşünü almak için hayalini kurduğum engelli ayakta durma sehpasını yapmaya başladım. En sonunda bitirdim ve gezdirmeye çıkarttım ve inan hiçbir şekilde sıkılmadı ve çok da mutlu oldu. O mutlu olunca zaten dünyanın en mutlusu ben oluyorum. Normalde diğer şekilde olsaydı sıkılırdı, şimdi içinden çıkmak bile istemiyor. İnşallah hiçbir sıkıntı olmasa tüm engeller için en güzel araç gereçleri yapacağım. Çünkü oğlumun mutluluğu varsa ben her şeye hazırım. Allah tüm çocuklara sağlık versin, çünkü bir çocuk annesi ve babası için değerlidir. Bugün Ahmet'in hayalini gerçekleştirdik, şükür onun mutluluğu bize yeter'' dedi.

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