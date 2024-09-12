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Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkilatlandırma çalışmaları hızla sürüyor. Milli Uzay Programı kapsamında önemli bir başarıya imza atan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın, 2024 yılı genel atamaları ile Uzay Komutanlığı emrine atandığını da belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 12:22, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:33
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Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nın Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Uzay Komutanlığı'nın teşkilat çalışmalarının devam ettiğini ve bu alandaki gelişmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Aktürk, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın 2024 yılı genel atamaları çerçevesinde Uzay Komutanlığı'na atandığını açıkladı.

Bu atamanın, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki liderliğini pekiştirdiğini ve bu alandaki bilgi birikiminin yeni nesillere aktarılması açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

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