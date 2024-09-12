Türkiye, Somali'ye Sismik Araştırma gemisi gönderiyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali ile yapılan anlaşmalar kapsamında enerji konularını kapsayan projeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu projelerin bir parçası olarak, sismik araştırma gemisinin önümüzdeki ay Somali bölgesine gönderilmesi planlanıyor.

Araştırma gemisine güvenlik sağlamak amacıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri refakat edecek. Enerji Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar, bölgedeki enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu operasyon, Türkiye'nin uluslararası enerji işbirliklerini güçlendirmeyi ve bölgedeki stratejik varlığını artırmayı amaçlıyor.