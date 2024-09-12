BEDG 9 binin üzerinde başvuruyu karara bağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile belirlenen Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun (BEDK) 9 yeni üyesinin oylarıyla yeniden kurul başkanı seçilen Hasan Tahsin Fendoğlu, kurulun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurulun 20 yaşında olduğunu belirten Fendoğlu, esas olarak ikinci itirazları inceleme görevini yürüttüklerini, herhangi kamu kurumunda istediği cevabı alamayanların başvurduğu bir kurum olduklarını söyledi.

"Bir ayda yaklaşık 140 dosyayı karara bağlıyoruz"

Fendoğlu, kişinin herhangi bir kamu kurumuna yaptığı başvurunun ardından istediği sonucu alamadığında, kararın çıktığı günden 15 gün içerisinde mutlaka BEDK'ya itiraz başvurusunda bulunması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız bize e-Devlet üzerinden başvurabilir, mektup gönderebilir veya buraya bizzat gelerek başvuruda bulunabilir. Yapılan başvuru üzerine 30 iş günü içerisinde karar veriyoruz. Kararlarımız yargıya tabii. 4982 sayılı kanunumuzun birinci maddesi kurulumuzun demokrasi ve şeffaflık kurulu olduğunu söylüyor. 'Bürokrasi devlet sırrıdır, ticari sırdır. Ben evrak veremem, bilgi veremem' gibi itirazlar olduğu zaman buraya başvurarak buna itiraz etme imkanları var. Bir ayda yaklaşık 140 dosyayı karara bağlıyoruz. 2020 yılından bugüne 9 binin üzerinde karar verdik. Kararlarımızın emsal nitelikte olanları web sitemizde mevcut."

"Burası demokrasi ve şeffaflık kurumu"

Fendoğlu, kanunlara ve yönetmeliklere dayalı el kitapları çıkardıklarını ve düzenledikleri çalıştaylarda kurula yönelik sorulara yanıt verdiklerini aktardı.

Kurula başvuruların ücretsiz olduğu bilgisini de veren Fendoğlu, "Ayrıca Türkiye çapında bütün kamu kurumlarını bağlayan ilke kararları alabiliyoruz. Mesela terör örgütleriyle ilgili çalışmalarda hiçbir belge ve bilginin verilmemesi konusunda kararımız var. Kurul ilke kararı alabiliyor ve bu ilke kararı bütün kamuyu bağlıyor" diye konuştu.

Vatandaşların ve kamunun alınan ilke kararına iptal davası açarak itiraz edebildiğini belirten Fendoğlu, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarına görüş de veriyoruz. Herhangi bakanlık veya üniversite 'Şu konuda ben ne yapabilirim?' diye görüş istiyor. Burası demokrasi ve şeffaflık kurumu. Başvuruculara yönlendirme de yapıyoruz. Örneğin, bize bir başvuru gelmiş ama konu bir bakanlığın yetkisinde. O kişiyi ilgili bakanlığa yönlendiriyoruz. Kurum vatandaşa olumlu veya olumsuz cevap vermediyse o kuruma 'Bu kişiye cevap ver' diyoruz. Bürokrasinin daha hızlı şekilde işlemesine, bürokraside tıkanma olmamasına ve 'devlet sırrı, ticari sır veya kurum içi' diyerek yasaya ve yönetmeliklere aykırı şekilde bir karar verilmişse bunları düzeltmeye çalışıyoruz."