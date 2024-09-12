Mülakat sonuçlarına dair yürütmeyi durdurmaya red

Danıştay, aldığı karar ile yürütmeyi durdurmayı red etti.

Bakanlık da sonuçları açıklamak için Danıştay'ı bekleyeceğini ilan etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen almak için mülakatları yapmıştı.

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