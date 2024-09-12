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Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde bu yıl eğitim vermeye başlayacak, Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları" 4 ilde açılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 13:38, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:37
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Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" adıyla bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslarla meslek liselerinin kapılarını, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için açık tuttu.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katıldığı "zanaat atölyeleri", 18 ilde 271 okulda 129 modüller kurs programı kapsamındaki eğitimlerle başladı.

Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki "mesleki ortaokullar" Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da açılacak.

"Mesleki ortaokullar" uygulamasıyla ortaokul dönemindeki öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor.

Uygun eğitim süreci planlanacak

Bu ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor.

Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da eğitim vermeye başlayacak "mesleki ortaokullar" şöyle:

- Bursa'da Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Sivas'ta Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Konya'da Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Burdur'da Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

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