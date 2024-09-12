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MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı

TCMB rezervlerinde azalış sürerken, brüt rezervlerdeki erime geçen haftaki 2,61 milyar dolar ile son 3 haftada yaklaşık 6 milyar dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 23:40, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 23:44
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 6 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 761 milyon dolar azalışla 86 milyar 568 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 89 milyar 329 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 150 milyon dolar artışla 60 milyar 43 milyon dolardan, 60 milyar 193 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar azalarak 149 milyar 373 milyon dolardan, 146 milyar 761 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
26.07.202456.10491.907148.011
16.08.202458.76994.146152.915
23.08.202459.69890.715150.413
29.08.202460.04389.329149.373
06.09.202460.19386.568146.761

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