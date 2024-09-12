SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 15:38, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:39
Yazdır
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti

Davacı Emre Bayar, 2 Haziran 2024'te düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunarak, İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği kaydedildi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu sorunun iptaline karar verdi.

Mahkemenin kararında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."

Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber