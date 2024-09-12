Bakanlıktan Tekirdağ'da istismara uğrayan bebeğe ilişkin açıklama

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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