İntern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İntern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanık, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 16:15, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:17
Yazdır
İntern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Karakuş (32), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Müşteki Nergiz'in (24) yer almadığı duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın saplantı haline getirdiği Nergiz'e, hayati tehlikeye neden olacak şekilde tüfekle ateş ettiğini belirtti.

Karakuş'un, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın cezasında "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması yönünde görüş sundu.

Son sözleri sorulan sanık ise intern doktoru öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, şöyle konuştu:

"Suçsuzum, ceza vermeyin demiyorum. Olayın yaşandığı yerden her gün geçiyorum. Eğer tasarlayacak olsam neden kamera olduğunu bildiğim bir yerde eylemi gerçekleştireyim? Öldürme kastım olsa neden ayaklarına ateş edeyim? Keşke yapmasaydım ama böyle bir insan değildim. Karıncayı bile incitmekten imtina ederdim. Beni bu hale Nergiz ve ailesi getirdi."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve cezada takdiri indirim uygulamadı.

Heyetin kararı bazı avukatlar ve izleyiciler tarafından alkışlandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i, 23 Ekim 2023'te sokakta av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber