Başsavcılıktan Şişli Belediyesinde 2 görevli için soruşturma

'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başsavcılıktan Şişli Belediyesinde 2 görevli için soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli Belediyesinde görevli 2 kişi hakkında, belediye tarafından hakim ve savcılar için tahsis edilen araca sahte belgelerle görevlendirme yaptıklarının tespit edilmesi üzerine "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 18:06, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 18:08
Yazdır
Başsavcılıktan Şişli Belediyesinde 2 görevli için soruşturma

Başsavcılık, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan "Şişli Belediyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı skandalı" başlıklı özel haberdeki iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız görevlendirme kayıtlarındaki ilgili evrakların kontrolünde, şahısların düzenledikleri görev belgeleri, içerikleri, yetkili imza, kaşe ve mühürlerin sahte olduğu anlaşılmakla şüpheliler hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

- Belediye aracıyla Adıyaman'a gittikleri iddiası

Bazı sosyal medya platformlarındaki haberlerde, Şişli Belediyesinin hakim ve savcıların taşınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinde bulunduğu, bu araçta görevli 2 belediye personelinin, adliyede görevli savcının mührünü kullanıp, araca sahte görev emri düzenlediği iddia edildi.

Bu sahte görev emri üzerine Belediye'nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araç görevlendirdiği, 2 personelin bu araçla memleketleri Adıyaman'a gittikleri öne sürülen haberlerde, personelin hız sınırı ve trafik kurallarına uymadığı için araca 300 bin lira ceza geldiği aktarıldı.

Söz konusu haberlerde, normalde savcı ve hakimlere gönderilen araçlar, emniyet sistemine bildirildiğinden araca ceza gelmesi üzerine belediye yetkililerinin savcılığı aradığı, savcılığın ise böyle bir görevlendirme yapmadığı ileri sürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber