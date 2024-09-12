AİHM ihlal kararı vermişti: Yalçınkaya'ya FETÖ'den yeniden ceza verildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği ihlal kararının ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında ikinci kez yapılan yargılamada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 18:22, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:45
Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık Yüksel Yalçınkaya, sanık avukatı, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, çok sayıda siyasi ve STK üyesi katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada ifade veren tutuksuz sanık Yüksel Yalçınkaya, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Benden terörist olmaz. Bu yapılanmanın içinde hiçbir zaman bulunmadım. Ben masumum" dedi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılanmada tüm gerekçeler değerlendirilerek, Yüksel Yalçınkaya'ya yeniden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.