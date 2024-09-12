CHP Lideri Özel: Camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında ilk olarak Bornova ilçesinde bulunan Motokurye Parkı'nda kuryelerle, ardından Kent Akademi'de Meslek Edindirme Kursu hocaları ile selamlaştı. Özel, daha sonra toplu açılış ve temel atma töreni için Çamdibi Atatürk Parkı'na geçti. Törenin ardından konuşan CHP Lideri Özel, "5 yıl sonra değil 5 ay sonra Bornova'da neler yapıldığını konuştuğumuz, çok sayıda açılış yaptığımız ve bundan sonrası için de temeller attığımız bir törendeyiz. İlk 5 ayda bunlar yapılabildi ve bunlara niyet edildi, temelleri atıldıysa bundan sonra Bornova ve İzmir 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler görecek, ona inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Cami açıyor, ezan okutuyoruz"

Bornova'da 18 açılışın yapılacağına vurgu yapan Özel, "Bugün burada 18 açılış ve temel atmalar yapacağız. Bunların arasında Motokurye Parkı da var, Kent Market de var. Birçok hizmetin de temelini atacağız. Bir tanesininkini attım geldim. Manisa'mıza 15, Bornova'mıza 15 dakika mesafede Sarnıç köyümüz var. Köyün camisi içine gidilemeyecek durumda. Depreme dayanıklı değil. Muhtarın ve müftülüğün talebi vardı. Ömer kardeşim de orada bir proje yapmış. Alt tarafı şadırvan, üst tarafı Mescid-i Aksa'yı model alan bir camiyle hem Filistin'e dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Seçimlerden önce sıkışınca 'Bunlar gelirse bayrağı indirecek, bunlar gelirse ezanı dindirecekler, bunlar gelirse vatanı böldürecekler' diyen iftiracılara inat camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz. Biz bu ülkedeki herkesi ne inancına, ne doğduğu yere, ne etnik kökenine göre değil, hiç kimseyi ayırmadan biz Bornova'yı, İzmir'i, Türkiye'yi bağrımıza basıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Bir elin verdiğini diğeri görmeden"

Bornova'da hayata geçirilen sosyal marketleri ziyaret ettiğinden de bahseden Özel, güçlerini milletten, güveni de yaptıkları işten aldıklarını ifade etti. "Ülke genelinde 412 belediyede Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla halka hizmet sunuyoruz" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemide, doğal afetlerde milletin yanında duruyoruz. İktidarın neden olduğu ekonomik krizde, vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılarda, sosyal projelerle, sosyal belediyecilik anlayışıyla onların yanında duruyoruz. Mahalleye bir tane araba çekip, partinin mahalle başkanını çağırıp, 'AK Parti'ye üye olanın önüne kömür atıp, gidip evine kapıdan evlere buğday dağıtalım, bulgur dağıtalım, makarna dağıtalım, un dağıtalım, yoksulluğu yönetelim, oylarını alalım diye bakmıyoruz. Ömer bizi kent markete götürdü. Elime hiçbirinizin kime verildiğini bilmediği, bir elin verdiğini öbür elin görmediği bir kart verdiler. Bir aileye ne lazımsa aldım. Hesabı çıkardılar. '52 kredinizi kullandınız, daha kullanacak size 68 krediniz var' dediler. Araba doldu. Kartı çektirdik. Marketten kredi kartıyla alışveriş yapar gibi torbamızı doldurduk. Uygar bir şekilde, yoksulluğumuz yüzümüze vurulmadan bir sosyal yardımın nasıl yapılacağını Ömer bugün bütün Türkiye'ye gösterdi."

"İktidar ekonomi ile değil bambaşka şeylerle uğraşıyor"

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işimizi yapıyoruz. İktidara da görevini hatırlatıyoruz" diye konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz kent lokantası. Bizim işimiz Kent Market. Bizim işimiz asfalt, Bizim işimiz bir tek çocuğun yatağa aç girmemesi. Bizim işimiz yaşlılarımıza sahip çıkmak, bizim işimiz kreş, bizim işimiz anaokulu, bizim işimiz olmasa da eğer ki eksik kaldıysa devlet, cami yapmak okul yapmak. Ama iktidarın işi oluşturduğu bu büyük ekonomik krizi çözmek. İktidarın işi işsizliğe çare bulmak enflasyonu düşürmek, enflasyonu sıfıra getirmek. Bunların işi hayat pahalılığını durdurmak. Oysa bunlarla hiç uğraşmayanlar bambaşka işlerle uğraşıyorlar."

"CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu"

Dilruba ve teğmenlere ilişkin de konuşan Özel, "Dilruba'ya cezaevine dedim, 'Seni burada bırakmam. Bugün değilse yarın salacaklar, mecburlar' dedim. Ama dedim ki 'Söylediğin sözde kalbi kırılanlar olabilir dikkat edelim' dedim. O günden sonra 'Dilruba'yı yanına oturttular' dediler. Üstünden 8 gün geçti. Teğmenlerin yemin törenindeki kılıç çatma hadiselerini yeniden gündeme getirdiler. Bir tek amaçları var. AK Parti iktidarı baş aşağı gidiyor. İlk kez kurulduktan sonra ikinci parti oldu. Çünkü CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Tayyip Bey bu kötüye gidişi gördü ve gerginlik çıkartmak istiyor. Ama teğmenlerden ama Dilruba'dan çıkartıyor. Öyle ucuz bedava siyaset, yoksulluğu bitirmeden, işsizliği çözmeden oyları toplamak, sarayda sefa sürme dönemi bitti. Şimdi dönem vatandaşı dinleyip derdi çözme dönemi. Çözümünün var bir adresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

"Enflasyon sıfır olursa fiyatlar sabitlenir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyonu indireceğim' sözlerine de karşılık veren Özel, "O yüzden dün çıkmış diyor ki enflasyonu indireceğim. İlk bunu söylediğinde yıl 2017'ydi. 7 yıldır millete aynı sözü veriyor, tutmuyor ve tutamaz. Lafla peynir gemisi yürüsün istiyor, yürütemez. Kimse 50 altı beklemiyor ama hala tek hane diyorlar. Bu enflasyon hesabını Tayyip Bey, kendi denetimine aldığı TÜİK'e yaptırıyor. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Bey'i üzmüyor ama çalışanları, emekliyi üzüyor. Enflasyon sıfır olursa fiyatlar sabitlenir, yüzde 50 enflasyon demek 100 lira malın seneye 150 lira olması demektir. Bu gerçekliği kimse göz ardı etmemelidir. Bu iktidar kesinlikle ekonomiyi iyi yönetememektedir" açıklamalarında bulundu.

"AK Partilileri kıracak bir şey söylemedim"

AK Parti'nin kutuplaştırmaya çalıştığını savunan Özel, asla kutuplaşmanın oyununa gelmeyeceklerini ifade etti. Özel, "Dilruba AK Parti seçmenine laf etti, 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Dedim ki 'Ben CHP Genel Başkanıyım, özür dileyecek bir şey söylemedim.' AK Partilileri kıracak bir şey söylemedim ama o kızımız üzdüyse onun adına o sözleri ben telafi ederim, ben özür dilerim. Yeter ki bu memlekette kalbi kırık vatandaş kalmasın. Çünkü onların hedefi bizim birbirimizle tartışmamız. Onların amacı tartışma olsun, milletin karnı doymasın ama Tayyip Bey oylara doysun. Vergide adaleti yani onun vergi borçlarını affettiği şirketlerden vergi alıp, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alıp, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmayacağı düzen kurulana kadar, hepinizin evladı istediği gibi bir işte çalışana, herkesin çocuğu en iyi okullarda ücretsiz okuyana kadar CHP'nin mücadelesi durmayacak" dedi.

"Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

Sözlerini sürdüren Özel, şu ifadeleri aktardı:

"Ömer Çelik diyor ki 'Özgür Bey Harbiyeli teğmenler ile imam hatiplileri karşı karşıya getirmeye çalıştı.' Ben hayatımda bu kadar utanç verici ve söylenin utanmadan söyleyemeyeceği yalan görmedim. Ben dedim ki 'Erdoğan, teğmenler kılıç çatalı bir hafta oldu, 8 gün oldu ve sonra çıkıp dünyanın lafını ettin. Çünkü sana kavga çıkartmamız lazım, normalleşme CHP'ye yarıyor' dedim. O gün o lafı imam hatipliler derneğinde söyledin. Dedim ki imam hatipliler de teğmenler de bu ülkenin evlatlarıdır. Onları ayrıştırmaya gerek yok dedim. Ömer Bey o laf benim lafım. Sen imam hatiplilere teğmenleri hedef gösteren Tayyip Bey'e onu söyleyeceksin. Yeminde rahatsız olacak bir şey yok. Teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demiş, ondan rahatsız olmuşlar. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

"Kavgadan bütün millet kaybeder"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yanındakiler seni yanıltıyor' diyen Özel, "Türkiye'de kavga olursa kazanırız, olmazsa CHP kazanır' diyorlar. Kavgadan ne AK Parti en CHP kazanır ama bütün millet kaybeder. Sağında solunda akıl verenleri bırak, yeterince bu ülkeye hizmet ettin, bu sana yeter. Bu kötü planları, oyunları ve gerginlik hesaplarını bırak. Bu ülke artık kavga, gerginlik istemiyor. Kardeşlik, barış, kol kola girmek istiyor. Hep birlikte iktidar olacağız" dedi.

"CHP iktidarında alım gücünü bugünün 10 katına çıkartacağız"

CHP'nin iktidar olduğu taktirde yapılacaklardan bahseden Özgür Özel, "Paradan 6 sıfırla atmakla övünüyorlar ama maaşlardan da 6 sıfır attılar. Gelirden de 6 sıfır, giderden de 6 sıfır atmayacağız. Biz bir tane 0 atacağız ama sadece fiyatlardan. CHP iktidarında alım gücünü bugünün 10 katına çıkartacağız. Güçlü vergi, güçlü istihdam, sanayileşme, güçlü ve katma değerli sanayinin inşasını hep birlikte hazırlıyoruz. Temel hedef Atatürk'ün gösterdiği hedef. Ülkeleri geçeceğiz, AB'deki ülkeleri de geçeceğiz. Bulgaristan'dan geliyorlar, azıcık para bozduruyorlar. Edirne'den taşıyamayacakları şey alıp sınırı geçiyorlar. CHP, geminin ilk kaptanının hedefi doğrultulunda gidecek ve AB'ye tam üye olacak" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasını sürdüren Özel, AK Partili'yi ve MHP'liyi birlikte ikna edeceklerini, iktidara dünden daha yakın olduklarını söyledi.

Bir vatandaşı sandalyesine oturttu

Öte yandan Özel, konuşmasına başladığı esnada kendisine 'Aydın'da köpekleri katlediyorsunuz' diye seslenen bir kadını yanına çağırdı. Alana gelen kadının kendi sandalyesine oturtulmasını isteyen Özel, talebini de dinleyeceğini söyledi. Kadın konuşma boyunca Genel Başkan Özgür Özel'in programını takip etti.

Törene CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir Milletvekilleri, CHP YDK Üyeleri Ekin Can Aksoy ve Özkan Tice, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.