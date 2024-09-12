4 aydır kayıp olan kadını öldürüp gömen 4 Afgan tutuklandı
Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan ve dün cesedi gömülü olarak bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 21:15, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 21:23
18 Mayıs 2024'te kent merkezindeki Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan, 35 yaşındaki Ç.E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından arama çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili dün yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada zanlı G.S'nin Ç.E'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Sorguları tamamlanan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.