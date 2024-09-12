Suriye'den gelen yorgun mermi Karkamış'ta can aldı

MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 kişiye daha tutuklama talebi
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 kişiye daha tutuklama talebi
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Suriye'den gelen yorgun mermi Karkamış'ta can aldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir vatandaş, Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi ile hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 21:58, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 22:44
Yazdır

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde son günlerde yorgun mermi tedirginliği yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye tarafından hangi amaçla ve nasıl ateşlendiği bilinmeyen çok sayıda yorgun mermi Karkamış ilçesinde pek çok noktaya isabet etti. İddiaya göre, yorgun mermilerden biri ise Fırat Nehri kenarında oturan Mehmet Caymaz'ın (19) göğüs bölgesine isabet etti. Yorgun merminin hedefi olan genç ağır yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Caymaz, durumunun ağırlaşması üzerine Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Caymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber