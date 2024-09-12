Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Mardin'in Dargeçit ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 22:36, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 22:38
İlçeye bağlı kırsal Sümer Mahallesi'nde inşaatta çalışan S.K. (22), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dargeçit Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.