Görme engelli okul müdürü azmiyle örnek oluyor

1987 yılında ilkokul birinci sınıfı Kahramanmaraş'ta okuduktan sonra 2'nci sınıfta Gaziantep'teki GAP Görme Engelliler ilkokuluna kayıt yaptıran 47 yaşındaki Mehmet Yıldız, girdiği sınavda gösterdiği başarı nedeniyle ikinci sınıfı hiç okumadan 3'ncü sınıfa geçti.

İlkokulu ve ortaokulu burada tamamlayan Yıldız, 1994 yılında mezun olduktan sonra ise İzmir Buca Lisesinde eğitim-öğretim ve ardından üniversite sınavına girerek Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandı.

2001 yılında mezun olan ve çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra 13 yıl eğitim-öğretim aldığı GAP Görme Engelliler Ortaokuluna müdür olarak atanan Yıldız, öğrencisi olduğu ve eğitim-öğretimini de tamamlayarak mezun olduğu okulda 5 yıl boyunca görev yaptıktan sonra Tülay Yıldırım Anaokulu'na atandı.

2 yıldır Tülay Yıldırım Anaokulu'nda müdür olarak görev yapan Yıldız, azmiyle öğrencilerine ve kendisi gibi engelli bireylere örnek oluyor.

Müdürlük görevini severek yürüten Yıldız, mesleğinin ilk yıllarında karşılaştığı zorluklara rağmen hiçbir zaman eğitimci olmaktan vazgeçmesi ve zorluklar onu yolundan çevirmedi.

Mezun olduğu okula yıllar sonra müdür olarak atanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıktan sonra 2 yıldır Tülay Yıldırım Anaokulu'nda müdür olarak görev yaptığını anlatan Yıldız, öğrencilik yıllarından itibaren göstermiş olduğu azmin karşılığını almanın sevincini yaşadığını söyledi.

Dünyaya geldiğinde gözleri az da olsa gören, göz tansiyonu nedeniyle 2,5 yaşında iken arka arkaya iki ameliyat geçiren ve ardından görmeyi tamamen kaybeden Yıldız, lise ve üniversite öğrenimi boyunca arkadaşlarının kitapları kasetlere okuduğunu, o kasetleri dinleyerek ders çalıştığını ve göstermiş olduğu azmin sonunda da öğretmen olduğunu ifade etti.

Uzun yıllar öğretmen olarak görev yaptıktan sonra ilk ve orta öğrenimini tamamladığı GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokuluna müdür olarak atandığını belirten Yıldız, mezun olduğu okulda 5 yıl boyunca görev yaptığını anlattı.

Her zaman mesleğine ve öğrencilerine aşık bir eğitimci olduğunu belirten Yıldız, mesleğine olan aşkı ve sevgisi nedeniyle hem kendi yolunu hem de öğrencilerinin yolunu aydınlatmayı sürdüreceğini ifade etti.