13 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Hisarcıklıoğlu Camii Açılışı, Toplu Açılış, Solhan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi Açılışı programlarına katılacak, Bingöl Hastanesi inşaat alanını ziyaret edecek.

(Bingöl/11.40-17.10)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı ile Kent Lokantası ve Hasan Bitmez Parkı açılışlarına katılacak.

(Kocaeli/16.00/18.00/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Türkiye Buluşmaları programı ile Bölge Adliye Mahkemesi, Adli Tıp ve Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası açılışlarına katılacak, valilik, Bayramyeri esnafı, adliye ve baro ziyaretlerinde bulunacak, STK Toplantısı ile Gençlik Buluşması programına iştirak edecek.

(Denizli/09.30-20.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliği ziyaret edecek, Türkiye Buluşmaları, Çalışma Hayatı Buluşması, Üç Kademe Vefa Buluşması programlarına katılacak.

(Van/10.00-18.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ile esnafa ziyarette bulunacak, Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi Açılış Töreni ile Sinop Fen Lisesinde Bayrak Töreni'ne iştirak edecek.

(Sinop/09.00-16.10)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilik, esnaf, aile sağlığı merkezleri, hastane ziyaretlerinde bulunacak, il değerlendirme toplantılarına katılacak.

(Karaman/Konya/09.30-21.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Cuiaba)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2023 yılı sektör bilançolarını, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu'nun İspanya'da düzenlenecek geniş katılımlı toplantısına iştirak edecek.

(Madrid)

2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.(Kudüs/Washington)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hışvahan Otel'de Gaziantep Kültür Yolu Festivali Basın Lansmanı'na, Alaüdevle Camisi ile Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışlarına katılacak, Sabun ve Pekmez Hanı Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi'nde Büşra Yurtseven'in "Huzme" ile Pür Sefa Hanı'nda "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anatolia Edition" sergilerini ziyaret edecek.

(Gaziantep/09.30-15.00)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçıyla başlayacak.

(Bolu/20.00)

2- Futbolda 2024-2025 sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sona erecek.

3- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları başlayacak; On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/18.00/20.30)