Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı

Özdemir, dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesaplarına yönelik emniyet teşkilatının ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlattığını duyurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net