Okul servisleri Allah'a emanet!

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servislerindeki güvenlik açıkları ve eksikler de ortaya çıkmaya başladı. Gerek veliler gerekse de sürüş uzmanları ve makine mühendisleri, ülkemizdeki bazı öğrenci servislerinde ciddi sorunlar olduğunu ifade ediyor.

Servislerde yaşanan adli olaylar da zaman zaman kamuoyu gündemini meşgul ediyor. Hem servis şoförlerinin hem de araçların düzenli olarak eğitim ve muayeneden geçmeleri gerekiyor. Ancak zaman ve masraflar nedeniyle çoğu yapılmıyor. Okul servislerinin belli standartları olması gerektiğini söyleyen İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Özgür Saraç "Örneğin normal şartlarda okul taşımacılığı yapan bir aracın, yine okul dışında başka bir iş almaması gerek. Ancak bazı servisçiler ekstra iş alıyorlar, şirket taşımacılığı yapıyorlar, düğün ve piknik organizasyonu alan bile var" dedi.

BAKIMLAR ZAMANINDA OLMUYOR

Servisi süren kişilerin belli eğitimlerden geçmiş olması gerektiğini de söyleyen Saraç "Ayrıca kayıtlı olan kişinin servisi kullanması gerek, ancak buna da uyulmuyor. Araç sürücüsü değişebiliyor. SRC2 belgesi olmayanlar da servise çıkıyor. Normal araçlar gibi 1 ya da 2 yılda bir değil, 6 ayda bir bakım ve onarımları yetkili servislerde yaptırılmalı. Ancak çoğu servis giderler yüksek olduğu için buna uymuyor. Çoğunda araç takip sistemi ve kamera yok, bu zorunlu ve kayıtlar da en az 30 gün muhafaza edilmeli" diye konuştu.

FAZLA ÖĞRENCİ ALIYORLAR

Servislere fazla öğrenci alabilmek için ekstra koltuk takanlar dahi olduğunu söyleyen Saraç "Örneğin; 17 kişi taşıma kapasitesi bulunan servisler daha fazla yolcu alabiliyor. Bunun içine ara koridora açılır kapılır küçük koltuk yaptırılıyor. Bazısında rehber personeli yok, hem maaş ödememek hem de daha fazla öğrenci almak için yapılıyor. Personel olmayanlar genelde Anadolu'da faaliyet gösteriyor. Büyükşehirlerde bunun denetimi sıkı yapılıyor" diye konuştu.

EKSİKLİKLER ÖĞRENCİLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, servislerdeki güvenlik eksikleri de dikkat çekiyor. Örneğin öğrencilerin 3 merkezden çıkışlı emniyet kemerleri ile koltuğa bağlanması gerekirken, çoğunda klasik emniyet kemeri olduğu, seyahat esnasında bazı öğrencilerin kemer bile takmadığı tespit edildi. Ayrıca bazı servislerde de camlarda güvenlik aparatlarının bulunmadığı, DUR ikaz ışıklarının ve otomatik kapıların çalışmadığı görüldü.

KAAN ZENGİNLİ