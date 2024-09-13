Emekliye enflasyona göre zam

2024 yılı boyunca enflasyonun yüzde 41.5 seviyelerinde olmasının beklendiğini hatırlatan Yılmaz, bu yıl emekli maaşlarına enflasyon oranının iki katı oranında zam yapıldığını söyledi. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin de artırıldığını belirterek, emeklilere yönelik sosyal imkanların genişletilmesine devam edeceklerini ifade etti.

TEK AMAÇ TEK HANELİ ENFLASYON

Anadolu Ajansı söyleşisinde konuşan Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel amacının enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek ve fiyat istikrarı sağlamak olduğunu bildirdi. OVP'de büyüme ve enflasyon tahmininin çeliştiği eleştirilerine de yanıt veren Yılmaz, "Enflasyonu düşürürken, bir miktar büyümeden fedakarlık etmek durumunda kalabilirsiniz. Esas itibarıyla, büyüme ve enflasyon arasında temel bir çelişki yok. Kısa vadede bazı zorluklar olsa da orta ve uzun vadede bu ikisi arasında bir çelişki görmüyorum" diye konuştu.

FAİZ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Amaçlarının orta vadede hem enflasyonu hem de faizleri düşürmek olduğuna işaret eden Yılmaz, bunun 2013'te başarıldığını, anılan dönemde enflasyonun 6, faizlerin de 4.5 civarında seyrettiğini anımsattı. Yılmaz, "Türkiye'nin tecrübeli güçlü bir liderliği ve kadroları var, dolayısıyla tekrar bunu yapmamak için hiçbir sebep yok, planımız ortada. TCMB bu amaçlar çerçevesinde araç bağımsızlığına sahip. Önümüzdeki dönem enflasyonun ana eğiliminin nasıl gittiğine, beklentilerin nasıl geliştiğine bakacaktır, kararını ona göre oluşturacaktır" dedi.Tüketim üzerinden değil, daha çok üretim üzerinden büyüme stratejisi uyguladıklarını anlatan Yılmaz, "Büyümenin nimetlerini bütün toplumsal kesimlere yaymak istiyoruz" mesajı verdi.

GELİRİ YÜKSEK KESİME SÜBVANSİYON YOK

Enflasyonu düşürmenin gelir dağılımını da iyileştirici faktör olduğunu belirten Yılmaz, vergileri ve harcamaları yaparken de dar gelirli kesimleri, geniş kesimleri gözeten anlayışla hareket ettiklerini, bunun da gelir dağılıma etkilerini göreceklerini vurguladı. "Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli" diyen Yılmaz, gelecek dönemde devlet desteklerini dar gelirli kesimlere odaklamanın genel politikaları olacağını söyledi.

ERKEN SEÇİM GÖLGELEMESİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de şu an yaşanan seçimsiz dönemin altın kıymetinde olduğunu belirterek, "Bu fırsat penceresini erken seçim söylemleriyle, siyasi polemiklerle, halkın gerçek gündeminden uzak söylemlerle gölgelemeye çalışanların bu ülkeye fayda getirmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

FAİLLER ORTAYA SÜBVANSİYON YOK ÇIKARILACAK

Yılmaz, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Bütün kurumlarımızla, bütün gücümüzle bu olayın faillerini ortaya çıkarıp, netleştirip hak ettikleagerekiyorsa yapacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bizzat takipçisi olacağım' dedi. Bu çok önemli."

TARIMA DESTEĞE DEVAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarımı stratejik sektör olarak gördüklerini belirterek, "Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz" dedi.