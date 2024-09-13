Mama parasıyla dansöz oynatmış

Şehir şehir dolaşıp sokak hayvanları için para toplayan Mert Güçlü'nün hayvanseverliği sözde mi? Sosyal medyada yaralı köpek videolarını duygusal şarkılarla paylaşıp duyar kasan, "Mama Kumbarası" adı altında dijital kumbara oluşturup buradan online bağış toplayan Güçlü'nün, topladığı paraları iç ettiği konuşuluyor. Skandal, Güçlü'ye para gönderen vatandaşların, paraların nereye gittiğini sorgulamasıyla gündeme geldi. Köpekler için yer tuttuğunu öne süren Güçlü, sözünü ettiği yerin nerede olduğunu dahi kanıtlayamadı. Antalya'da yaşayan sözde hayvansever Mert Güçlü'nün şimdi de topladığı bağışla alem yaptığı iddia edildi. Güçlü'nün sevgilisiyle birlikte Boğaz'da tekne kiralayıp dansöz oynattığı görüntüler ortaya çıktı. İşin tuhafı, en lüks mekanlarda şampanyalar patlatan Güçlü'nün, bilinen başka bir gelirinin de bulunmaması. Güçlü'nün ticari taksiciyi gasp ettiği için 10 sene cezaevinde yattığı ve birçok suçtan hakkında soruşturmaların devam ettiği de iddialar arasında.

MASAK: 21 SİTE VAR

Birçok dernek ve şahsın kullandığı "Mama Kumbarası" adlı dijital kumbarada hesap açılıp sosyal medyada IBAN yerine bu kumbaranın linki paylaşılıyor. Hayvanseverler, gönderdiği parayla mama alındığını zannetse de işin aslı çok başka. Yeni Şafak'ın daha önce gündeme getirdiği mama lobisi hakkındaki MASAK raporuna göre, "Mama Kumbarası" şeklinde faaliyet yürüten 21 internet sitesi var. Bu siteleri kontrol eden 12 gerçek ve tüzel kişi bulunuyor. Bu şahıs ve firmalar hayvanlar üzerinden haksız kazanç elde ediyor. Yapılan şikayetlere de dikkat çekilen raporda, bu internet sitelerinin suiistimale açık ve kontrolsüz olduğu vurgulanıyor. İçişleri Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun bu şahıslarla ilgili inceleme yürüttüğü öğrenildi.