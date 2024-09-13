Mama parasıyla dansöz oynatmış
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Emekliye enflasyona göre zam
Emekliye enflasyona göre zam
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Okul servisleri Allah'a emanet!
Okul servisleri Allah'a emanet!
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mama parasıyla dansöz oynatmış

Sokak köpekleri için topladıkları bağışları şahsi işlerinde kullanan sözde hayvanseverlerden biri daha deşifre oldu. Mert Güçlü'nün Mama Kumbarası'na para gönderen vatandaşlar, paraların nereye gittiğini sorgulamaya başladı. Güçlü'nün topladığı paralarla tekne kiralayıp dansöz oynattığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 08:33, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 08:34
Yazdır
Mama parasıyla dansöz oynatmış

Şehir şehir dolaşıp sokak hayvanları için para toplayan Mert Güçlü'nün hayvanseverliği sözde mi? Sosyal medyada yaralı köpek videolarını duygusal şarkılarla paylaşıp duyar kasan, "Mama Kumbarası" adı altında dijital kumbara oluşturup buradan online bağış toplayan Güçlü'nün, topladığı paraları iç ettiği konuşuluyor. Skandal, Güçlü'ye para gönderen vatandaşların, paraların nereye gittiğini sorgulamasıyla gündeme geldi. Köpekler için yer tuttuğunu öne süren Güçlü, sözünü ettiği yerin nerede olduğunu dahi kanıtlayamadı. Antalya'da yaşayan sözde hayvansever Mert Güçlü'nün şimdi de topladığı bağışla alem yaptığı iddia edildi. Güçlü'nün sevgilisiyle birlikte Boğaz'da tekne kiralayıp dansöz oynattığı görüntüler ortaya çıktı. İşin tuhafı, en lüks mekanlarda şampanyalar patlatan Güçlü'nün, bilinen başka bir gelirinin de bulunmaması. Güçlü'nün ticari taksiciyi gasp ettiği için 10 sene cezaevinde yattığı ve birçok suçtan hakkında soruşturmaların devam ettiği de iddialar arasında.

MASAK: 21 SİTE VAR

Birçok dernek ve şahsın kullandığı "Mama Kumbarası" adlı dijital kumbarada hesap açılıp sosyal medyada IBAN yerine bu kumbaranın linki paylaşılıyor. Hayvanseverler, gönderdiği parayla mama alındığını zannetse de işin aslı çok başka. Yeni Şafak'ın daha önce gündeme getirdiği mama lobisi hakkındaki MASAK raporuna göre, "Mama Kumbarası" şeklinde faaliyet yürüten 21 internet sitesi var. Bu siteleri kontrol eden 12 gerçek ve tüzel kişi bulunuyor. Bu şahıs ve firmalar hayvanlar üzerinden haksız kazanç elde ediyor. Yapılan şikayetlere de dikkat çekilen raporda, bu internet sitelerinin suiistimale açık ve kontrolsüz olduğu vurgulanıyor. İçişleri Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun bu şahıslarla ilgili inceleme yürüttüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber